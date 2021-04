Frem taber til VSK Aarhus

Sidst VSK Aarhus og Frem mødte hinanden, endte det uden vinder. Det lykkedes dog VSK Aarhus at trække sig sejrrigt ud af mandag formiddags møde.Kampens enlige scoring faldt 51 minutter inde i kampen. Manden bag målet var Malthe Boesen og stillingen endte dermed 1–0 til VSK Aarhus.VSK Aarhus ligger efter de tre point på en femteplads. Næste runde venter først på den anden side af den kommende vinterpause i 2. Division Grp. 1, og her venter B 93 på udebane. Nederlaget ændrer ikke Frems øjeblikkelige placering i 2. Division Grp. 1, hvor det fortsat ligger på fjerdepladsen. Første mulighed for at revanchere dagens nederlag er på lørdag, når de i næste runde møder SfB-Oure FA på hjemmebane.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk