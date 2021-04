Frem vinder og forlænger SfB-Oure FA's dårlige stime

Den første scoring i kampen faldt efter 16 minutter til Frem, da Paul Ngongo Iversen passerede SfB-Oure FA's målmand.Frem stod også for kampens andet mål. et minutter efter den første scoring blev stillingen 2–0 til Frem, da Lucas Balck sendte bolden ind bag keeperen.Det var en god dag for Paul Ngongo Iversen, da han endnu engang scorede til 3–0 efter 48 minutter.Det tog ikke lang tid for Magnus Schou at reducere til 1–3.Efter 84 minutter formåede SfB-Oure FA's Mads Andersson at score til 2–3. Men det blev dog ikke til mere end et rederingsmål for SfB-Oure FA.Frem overhaler med sejren Thisted i tabellen, og de indtager nu tredjepladsen i 2. Division Grp. 1. Næste mulighed for igen at hente tre point er på lørdag i udekampen Holbæk B&I. SfB-Oure FA ligger efter deres 14. nederlag i sæsonen på en 13. plads i 2. Division Grp. 1. Dagens nederlag kan revancheres mod Holstebro Boldklub, som på lørdag venter på hjemmebane.

