Frem degraderer topscorer

'Ingen er over holdet og klubben, og lige nu er der behov for, at alle står sammen - spillere, trænere, fans og resten af klubben,' sådan lyder det på BK Frems hjemmeside, efter at topscorer Daniel Elly Pedersen er blevet degraderet til andetholdet på grund af 'disciplinære problemer'.

På klubbens Twitter-profil skrev man under lørdagens kamp, at 'Daniel 'Elly' Pedersen går ud og kaster med en flaske i arrigskab på vej ind i omklædningsrummet'. Om det ligger til grund for degraderingen er endnu uvist.

'Elly' har indtil nu i sæsonen scoret to mål.

Skidt start

I den nye sæson har BK Frem blot skrabet to point sammen i fem kampe, hvilket langt fra er tilfredsstillende.

'Det er ikke den start, vi havde forventet eller håbet at få, og spillerne er nødt til bruge ugen på at arbejde stenhårdt og have fuld fokus på søndagens kamp mod Avarta, så vi får et anderledes tændt FREM-hold på banen,' står der videre på klubbens hjemmeside i en besked, der er underskrevet formand, Per Jakobsen.

