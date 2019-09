Stor spænding i Valby

Vanløse har haft en imponerende start på sæsonen, som har sikret mandskabet en placering i toppen. Denne gang skulle holdet gæste Frem, der blot har vundet to kampe og i stedet spillet flest uafgjorte.

Det var et Vanløse-mandskab, der skulle leve op til favoritværdigheden, og der var da også god intensitet fra start. Men efter 42 minutters spil fik Frem tilkendt et straffespark, som i første omgang blev læst af Vanløse-keeperen. Tonni Adamsen var dog hurtigst over returbolden, og så kunne han bringe hjemmeholdet på 1-0 til stor jubel på Valby Idrætspark.

Der var ikke spillet lang tid af anden halvleg, før selv samme Adamsen fik rødt kort, da han havde en advarsel i forvejen. Det gav Vanløse en gylden mulighed for at lægge yderligere pres på hjemmeholdet, og i de sidste minutter kom udligningen så fra Nicolai Johansen.

Intensiteten varede til det sidste, men det endte med 1-1 i Valby.

