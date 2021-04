Helt bizart: Blev pludselig dommer

Efter et langt spilstop måtte bestyrelsesmedlem i jeans og skjorte træde til som linjedommer. Se den bizarre episode her

TV-fodbold uden VAR? Se masser af 2. divisionskampe live i Ekstra Bladet+

Dagen blev ikke, som Brian Gerlang havde regnet med.

Sydvest-bestyrelsesmedlemmet fik pludselig en helt anden rolle under kampen.

Dommer Henrik Hansen blev skadet i slutningen af lørdagens 2. divisionsopgør mellem Sydvest og Næsby.

Efter en længere pause fik dommerteamet dog uventet hjælp fra tribunen.

- Jeg sagde bare, at jeg er dommeruddannet - ganske vist for mange år siden. Jeg har aldrig dømt i 2. division, men jeg kan stå en linje til hver en tid, siger 67-årige Brian Gerlang, der er bestyrelsesmedlem i FC Sydvest 05 Tønder, til Ekstra Bladet.

Dommeren måtte på tribunen for at finde sin erstatning.

- Det var de meget taknemmelige for, og vi grinte lidt af det. Jeg fik blusen på, et flag i hånden og så ud på linjen. Det var en meget fin oplevelse, og der var mange, der kom med kommentarer om, at nu fik jeg endelig debut i 2. division.

Da Brian først var på linjen, havde han ikke i tankerne, at han hører til hos hjemmeholdet.

- Man skal opføre sig sportsligt korrekt. Den kamp skulle bare afvikles, og så var det det.

- Jeg tror, jeg dømte to offsides. Ingen råbte af mig. Det var klokkerene offsides.

Brian Gerlang trådte til, da der var brug for hjælp.

Sydvest var bagud 1-2, da den ekstraordinære indskiftning blev nødvendig. Det blev også kampens resultat.

- Han sprang bare til og sagde, at det kunne han godt lige gøre.

- Jeg ville selvfølgelig gerne have, at den skulle afvikles på mest fair vis, og det blev den, siger Sydvest-cheftræner, Jes Bakke, til Ekstra Bladet.

Sejren til Næsby sender klubben forbi netop Sydvest i stillingen. Se alle tre mål her:



Den perfekte scoring: - Meget usædvanligt

Don Ø's kærlighed gennem 70 år