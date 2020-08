Henter talent i Superliga-klub

Lucas From har ikke formået at spille sig med omkring Constantin Galcas startopstilling i Vejle, og nu søger han nye græsgange.

Således skal den 21-årige kantspiller fremover slå sine folder hos Aarhus Fremad i 2. division.

From har erfaring med den tredjebedste række fra et lejeophold i Middelfart i foråret 2019, og han skifter til Aarhus Fremad på en lejeaftale, der bliver vekslet til en permanent kontrakt, når 2020 bliver til 2021.

Den permanente aftale løber indtil sommeren 2022, oplyser Aarhus Fremad på sin hjemmeside.

- Jeg har glædet mig helt vildt. Der har været snak om det i lidt tid nu, så jeg har bare glædet mig til at få det på plads og komme til at spille noget fodbold igen. I og med jeg har været sindssygt meget skadet i min seniortid, er det ikke blevet til meget spilletid for Vejle.

- De ville gerne have, jeg skulle have spilletid, og det ville jeg også selv. Det kunne jeg ikke få i Vejle efter min skadesperiode, siger From om skiftet.

Aarhus Fremad har tidligere på sommeren hentet Nikolaj Kirk i FC Midtjylland.

