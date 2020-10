HIK tog de tre point mod FC Roskilde

HIK noterede sig allerede det første mål efter fem minutter, da Oliver Angus sendte bolden i mål.Med deres anden scoring, satte HIK sig for alvor på kampen, da Frederik Emil Andersen fik bolden i nettet.Efter 71 minutter reducerede Mileta Rajovic efter at have sendt bolden i nettet til stillingen 1–2.Efter 82 minutter slog HIK sejren fast med opgørets sidste scoring,HIK rykker med de tre point op på en fjerdeplads. Nederlaget var FC Roskildes tredje nederlag i træk, og de indtager nu tiendepladsen i 2. Division Grp. 2.

