Efter 34 minutters spil scorede Yousef Salech kampens første mål for HIK. De stod også for kampens andet og sidste mål efter 49 minutter til stillingen 2–0, da Mohamad Al-Naser viste målinstinkt og sendte bolden i nettet. I slutningen af kampen blev Vanløse IF's Jonas Juhler-Noettrup præsenteret for direkte rødt kort. Det sene røde kort fik dog ikke nogen indvirkning på kampens endelige resultat, og det endte derfor med en HIK-sejr 2–0.HIK fortsætter dermed den gode form og ligger efter deres tredje sejr i træk på en øjeblikkelig andenplads. Vanløse IF ligger fortsat på syvendepladsen i 2. Division Grp. 2.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk