HIK vandt over FA 2000 efter comeback

Efter 40 minutter noterede FA 2000 sig kampens første mål,Kort inde i anden halvleg udlignede HIK, da Yousef Salech fik bolden i nettet.Det afgørende mål i kampen kom efter 61 minutter, da Jonas Hebo skarphed fra straffesparkspletten og sendte bolden i nettet til stillingen 2–1.Efter 74 fik Lucas Lodberg direkte rødt kort. Det betød, at FA 2000 spillede ti mod elleve resten af kampen. Der blev ikke scoret flere mål eller delt flere røde kort ud resten af kampen, og kampen endte derfor med en HIK-sejr på 2–1.HIK fortsætter dermed rækken af sejre og rykker et placering frem op på en øjeblikkelig andenplads. Efter den kommende vinterpause i 2. Division Grp. 2 skal de i næste runde på besøg hos Vanløse IF. FA 2000 ligger fortsat på en sjetteplads i 2. Division Grp. 2. De skal i næste runde forsøge at rejse sig på hjemmebane, hvor Næstved kommer på besøg 14. november.

