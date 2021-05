HIK vinder 1–0 over Næstved

Sidste gang HIK og Næstved mødte hinanden, endte det med en sejr til Næstved. Det lykkedes dem dog ikke at gentage successen fra forrige opgør i fredag eftermiddags møde.Oskar Georg Hoeybye stod for kampens eneste mål, og han sørgede dermed for, at der stod 1–0 til HIK på måltavlen ved slutfløjt.HIK fortsætter med de tre point deres gode form og ligger i øjeblikket på en andenplads i tabellen. Næstved ligger fortsat på fjerdepladsen i 2. Division Grp. 2.

