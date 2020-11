Tosset på dommeren: - Bliver afgørende

HIK tabte 1-2 til Nykøbing i topbraget. HIK-stjerne og anfører Jonas Hebo er irriteret på dommeren over to afgørende situationer

Stemingen på Gentofte Sportspark og spillet på det hurtige kunstgræs var bestemt en topkamp værdig.

Rækkens 1'er, Nykøbing FC, viste sig endnu en gang som det mest skarpe mandskab i hele 2. division, selv om HIK, der ligger 2'er, bed godt fra sig og også var det bedste hold med bolden.

Men lige lidt hjalp det... Nykøbing vandt 2-1 og har nu hele otte point ned til HIK, inden 2. division bliver genoptaget til marts.

- Dem, der har været på stadion så, hvem det bedste hold var. Det var dem, der tabte i dag, siger HIK-anfører Jonas Hebo til Ekstra Bladet.

- Det bliver svært for Nykøbing ikke at rykke op, men de bliver spillet ud af brættet i dag.

- Deres tre spillere, der tjener mest, tjener vel det samme som hele vores trup, sååå... Det var lidt ærgerligt, men på en god dag skal vi score flere mål, så det må vi tage på vores kappe.

HIK tabte topkampen. Her er det Oscar Høybye, der kaster sig efter en bold. Foto: Lars Poulsen

Hebo var ikke helt tilfreds med to situationer i kampen. Ved den første situation, hvor anføreren mener, der skulle have været straffe, jagtede han dommeren en halv banelængde.

Det resulterede også efterfølgende i et gult kort.

- De var skarpe på de to chancer, de havde. Og til sådan en topkamp er det lidt ærgerligt, at der ikke bliver sat bedre dommer på. Det bliver afgørende i dag.

- Der var klart straffe, og så ved deres andet mål er der frispark inden, som de glemmer at give. Men Nykøbing skal også have ros. De er det dyreste hold i rækken og scorer på deres to chancer, siger Jonas Hebo.

Ekstra Bladet var efterfølgende i kontakt med dommer Jonathan Nilton, men han havde ingen kommentarer og fortalte, at han skulle hjem og se kampen igennem.

Se eller gense hele kampen mellem HIK og Nykøbing i Ekstra Bladet+ her.

Masser af fede billeder fra topkampen. Fotos: Lars Poulsen 1 af 11 2 af 11 3 af 11 4 af 11 5 af 11 6 af 11 7 af 11 8 af 11 9 af 11 10 af 11 11 af 11

Se 2. division live og eksklusivt i Ekstra Bladet+ Lørdag 21. november: Kl. 13: SfB-Oure FA-Frem

Kl. 13: Middelfart-Aarhus Fremad

Kl. 13: VSK Aarhus-B93

Kl. 13: FA 2000-KFUM Roskilde

Kl. 13: Hillerød-Vanløse

Kl. 14: Holbæk-Brabrand

Kl. 15: Brønshøj-Næstved Søndag 22. november: Kl. 13: Holstebro-Sydvest

Kl. 13: Slagelse-AB Tårnby

Kl. 13: Avarta-Skovshoved Se kampene HER. Vis mere Luk

Han er Danmarks sjoveste fodboldspiller

Nu venter Brøndbys svære beslutning