Hillerød Fodbold løb med sejren mod Skovshoved

Sidste gang Hillerød Fodbold og Skovshoved mødte hinanden, endte det med en 2–1-sejr til Hillerød Fodbold. De tog endnu engang sejren i lørdag eftermiddags møde.Kort tid inde i anden halvleg scorede Hillerød Fodbolds Rasmus Suhr opgørets enlige mål til slutresultatet 1–0.Skovshoved måtte spille med en mand i undertal efter det 56. minut, da Gustav Therkildsen blev præsenteret for et direkte rødt kort. I kampens slutminutter blev Skovshoveds reduceret til ni spillere. Det skyldes at der denne gang blev delt et rødt kort ud til Marco Sander Petersen. Det betød, at Skovshoved måtte spille to mand i undertal resten af kampen. Det sene røde kort fik dog ikke nogen indvirkning på kampens endelige resultat, og derfor endte kampen 1–0 til Hillerød Fodbold.Sejren betyder, at Hillerød Fodbold fortsætter deres gode form, og de ligger efter kampen på en øjeblikkelig fjerdeplads. Skovshoved ligger fortsat på en 13. plads i tabellen.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk