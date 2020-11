Hillerød Fodbold smed føringen og de tre point

Allerede 13 minutter inde i kampen faldt det første mål til Hillerød Fodbold, da Jonathan Witt sendte hjemmeholdet i front.På trods af deres tidlige scoring, formåede AB Tårnby dog at reducere til 1–1 efter 62 minutter, da Luca De Biase fik bolden i mål.Benjamin Warlo scorede det afgørende mål i det 87. minut til resultatet 2–1 til AB Tårnby.AB Tårnby fik dermed deres første sejr i sæsonen, og det placerer dem på 14. pladsen i 2. Division Grp. 2. De skal i næste runde forsøge at følge op på dagens sejr, når de møder AB Gladsaxe på hjemmebane. Hillerød Fodbold ligger fortsat på femtepladsen i tabellen. De skal i næste runde forsøge at revanchere dagens nederlag, når Skovshoved venter på udebane.

