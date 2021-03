Den perfekte scoring: - Meget usædvanligt

Hillerød scorer, uden at Næstved overhovedet har rørt bolden i kampen. Se det flotte hold-mål med 19 afleveringer i træk lige her

En af de helt store klichéer i fodbold er, at man skal være klar fra start.

Det må man sige, at Hillerød var, mens der næppe kan siges det samme om Næstved.

I weekendens 2. divisionskamp mellem de to mandskaber formåede hjemmeholdets Tobias Arndal at score, uden at Næstved overhovedet havde nået at få kontakt med bolden.

Den lækre scoring med flotte kombinationer kan ses i klippet øverst.

Hillerød spiller bolden rundt i egne rækker og scorer, uden at Næstved har rørt bolden.

- Vi kommer foran, uden at Næstved rører bolden. Det var meget usædvanligt, siger Hillerød-cheftræner, Christian Lønstrup, til Ekstra Bladet.

- Vi får en god start, og så forærer vi faktisk tre mål væk. Vi kommer til pausen med 1-1, og efter 3-4 minutter af anden halvleg er vi pludselig bagud 1-3.

Lønstrup overtog taktstokken i den nordsjællandske klub 1. januar. Foto: Jens Dresling

- Det er lidt det, der sker i øjeblikket. Vi er sårbare i forhold til individuelle fejl. Det tager jeg lidt udgangspunkt i, men grundlæggende var vi med på mange parametre.

Hillerød tabte kampen 2-4 og ligger syver i 2. divisions gruppe 2.

Se højdepunkter fra Hillerød-Næstved her:



