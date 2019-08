Der var gang i lørdagens opgør, hvor Slagelse var på besøg hos Hillerød. Slagelse-mandskabet var på pletten efter 17 minutters spil, men de nåede dårligt nok at fejre målet, for to minutter senere svarede Hillerød igen. Slagelse fik aldrig sat sig på kampen, og i stedet blev det hjemmeholdet, der leverede og kvitterede med mål til publikum.

