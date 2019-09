Hillerød tog sejren

Hillerød-mandskabet havde brug for en masse selvtillid, inden næste uges pokalkamp, hvor FC København venter.

Det startede dog ikke ligefrem lovende for hjemmeholdet, som kom bagud efter blot et kvarters spil. Her var det Martin Andersen, der fik bragt HIK foran. Det var først i anden halvleg, at Hillerød-mandskabet trådte i karakter, og så kørte det i den grad også for hjemmeholdet.

Opgøret endte med en sejr på 3-1 til Hillerød, så holdet fik et godt udgangspunkt, inden de store drenge i klassen venter på onsdag.

