Lønstrups klare målsætning

Hillerød-cheftræner Christian Lønstrup skal sørge for, at klubben bliver en del af den nye 1. division, som bliver landets tredjebedste række

Lørdag venter den sværeste kamp i sæsonen.

På udebane tager det suveræne tophold Nykøbing imod Hillerød.

- Der er nok ikke så mange, der forventer særlig meget af os, men det gør jeg selvfølgelig som cheftræner.

- Det er fint nok, at vi er underdog. Lad os se hvad der sker, siger Christian Lønstrup til Ekstra Bladet.

Cheftræneren skrev under på 2,5 år med Hillerød 1. januar.

- Det første halve år giver mig en pejling, om jeg synes, at de spillere, vi har, skal være en del af vores fremtid i forhold til niveauet.

- For hver kamp der går, bliver jeg klogere på den enkelte og vores spillestil.

Lønstrup skal have Hillerød i top-6, så de bliver en del af den nye 1. division. Foto: Jens Dresling

- Det vigtigste for mig er, at jeg er rimelig afklaret, når foråret er forbi, og vi forhåbentlig er i top-6 med, hvad vi skal beholde, og hvad vi skal hente ind.

- Målsætningen er helt klart, at vi skal lande i top-6.

- Som udgangspunkt synes jeg, at pilen peget opad, og det synes jeg også, jeg så mod Næstved.

Hillerød-bossen vil gerne træne mere. Foto: Jens Dresling

Træner hårdere

Hillerød træner lige nu mandag, tirsdag og torsdag kl. 18.

- Vi er begyndt at træne lidt hårdere og snakker også om at træne oftere.

- Det prøver vi at lave lidt om på. Vi vil gerne have et eller to træningspas mere.

Lønstrup udpeger to profiller fra Hillerød, som seerne af 2. division skal holde øje med.

Midtstopperen bar anførerbindet senest mod Næstved. Foto: Linda Johansen

Den ene er 28-årige Jonathan Witt.

Mange husker ham måske også for et mål i pokalturneringen mod FCK i 2019.

- I min optik er han en af de bedste spillere i hele rækken, og han kan spille stort set alle pladser.

- Han er spændende.

- Og så har vi hentet Tobias Arndal, der har været i Horsens. Han scorede og lagde op for os mod Næstved.

- Det er de to spillere, jeg tænker, der tegner vores profiler.

