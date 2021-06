Vild scoring

Holbæks Tarik Mourhrib scorede et fantastisk langskudsmål i 2. division - se det her

Tv-fodbold uden VAR? 2. divisionskampene kan ses live i Ekstra Bladet+

Nogle gange giver det fuld valuta at forsøge sig langt udefra.

I lørdagens 2. divisionskamp mellem SfB-Oure og Holbæk udlignede gæsternes Tarik Mourhrib i anden halvleg.

Den 24-årige Holbæk-spiller modtog bolden tæt på midterlinjen, tog tre træk og bragede så bolden flot op i det korte målhjørne.

SE MÅLET I KLIPPET ØVERST

Sådan sparker man en bold ind langt udefra.

20 minutter efter udligningen førte Holbæk med 3-1 efter mål fra Malte Sjørslev og Hervé Gamys, inden hjemmeholdets Philip Stoustrup fik reduceret.

Mens SfB-Oure er rykket ned i Danmarksserien, skal Holbæk have point i sidste runde på lørdag for at have mulighed for at overleve.

Nummer 11-14 rykker ned - se stillingen her.

Se den dramatiske sidste runde i Ekstra Bladet+.