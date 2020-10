Holstebro Boldklub rendte ind i nederlag mod Middelfart

Middelfart kom godt fra start og noterede sig allerede kampens inden kampen var et minut gammel - Frederik Hoegh Jensen var manden bag målet.De satte sig for alvor på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Casper Johansen var skarp fra 11-meterpletten og scorede kampens andet mål på et straffespark.Holstebro Boldklub nåde aldrig helt tilbage i kampen, men fik dog reduceret til 1–2 efter 54 minutter, som også blev kampens endelige resultat.Middelfart rykker med de tre point op på syvendepladsen. Holstebro Boldklub ligger efter nederlaget fortsat på 14. pladsen.

