Holstebro Boldklub har 100 års fødselsdag, og deres kamp mod Frem kan derfor ses gratis på eb.dk. Cheftræner Kim Kristensen håber på et mirakel i forårssæsonen for bundholdet

Det skulle have været en stor festdag med et fyldt stadion, men sådan kommer det ikke til at være.

Holstebro Boldklub fylder 100 år, men kampen mod Frem bliver spillet for tomme tribuner.

I stedet kan kampen ses gratis på eb.dk.

- Der var lagt op til en kæmpe fest blandt andet mod et større hold i en jubilæumskamp, men det er skrinlagt.

- Der er lavet en støttekampagne med virtuel billet til kampen og en 100 års jubilæumstrøje, siger Holstebros cheftræner, Kim Kristensen, til Ekstra Bladet.

Holstebro og cheftræner Kim Kristensen møder Frem hjemme på klubbens 100 års fødselsdag. Foto: Holstebro Boldklub

Håber på mirakel

Klubben agerer bundprop i 2. divisions gruppe 1 med blot én sejr i 14 kampe. Oprykkerne er derfor på vej ned igen.

- Uden at smide håndklædet så er vi godt klar over, at der er stor risiko for, at vi skal i Danmarksserien, og det vidste vi allerede inden, vi gik i gang med det her forår.

- I stedet for at hente 4-5 spillere nu her, som kun vil spille 2. division, har vi fundet nye spillere, der gerne skulle se sig selv i Danmarksserien.

- Vi kommer til at give den fuld gas for at se, om det her mirakel kan lade sig gøre, men lykkedes det ikke, så vil vi gerne have fokus på den lange bane også.

- Hvis vi ryger i Danmarksserien, skal vi helst op hurtigst muligt, og så skal vi være endnu bedre klar til den tid.

Holstebro ligger sidst i 2. divisions gruppe 1. Foto: Holstebro Boldklub

Kim Kristensen håber på, at mange ser med søndag mod Frem.

- Jeg synes generelt, at vi har haft en rigtig god opbakning. Det er en fodboldby, der lige har været gemt væk i nogle år. Nu begynder vi at mærke, at vi er ved at være tilbage.

Se kampen helt ekstraordinært gratis kl. 13 på eb.dk lige her.



