Målrig uafgjort mellem Jammerbugt FC og Holstebro Boldklub

Kampens første scoring faldt til Holstebro Boldklub efter 17 minutter,Kun et minutter efter Holstebro Boldklubs føringsmål var der udlignet til 1–1, da Soeren Pedersen sendte bolden ind bag keeperen.Kampens tredje mål indtraf 89 minutter inde i kampen og det var Lasse Lund Storvang som stod for pinden til føringen 2–1.Blot et minutter efter det tredje mål bragte Andreas Kiilerich balance i regnskabet, da han kunne sende bolden i nettet. Hans mål blev det sidste i kampen og sikrede Holstebro Boldklub det ene point.Holstebro Boldklub ligger efter det uafgjorte resultat fortsat på 14. pladsen i 2. Division Grp. 1. Det uafgjorte resultat ændrer ikke på, at Jammerbugt FC fortsat ligger i spidsen for 2. Division Grp. 1.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk