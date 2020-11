Se topkampen HIK-Nykøbing fredag kl. 19 og alle andre 2. divisionskampe live og eksklusivt i Ekstra Bladet+

Det er et vaskeægte topbrag, der bliver spillet fredag aften i sidste runde af 2. division inden vinterpausen.

Østrækkens toer, HIK, tager hjemme i Gentofte imod storfavoritterne Nykøbing, som har vundet 10 af 12 kampe og indtager pole-position.

- Vi møder det suverænt bedste hold i 2. division. De har ikke tabt endnu, slået AB 6-1 og kom vildt tilbage mod Næstved. Vi har fulgt dem nøje, siger Per Frimann, der er sportslig ansvarlig for 1. senior i HIK, til Ekstra Bladet.

- Vi er ikke favoritter, men har lidt en fornemmelse af, at vi godt kan gøre det svært for Nykøbing FC. De har de to topscorere Sebastian Koch og Mathias Kristensen og en rigtig god måde at spille på.

Per Frimann (til højre), der er TV3 Sport-ekspert og sportslig ansvarlig i HIK, ser frem mod fredagens gyser i toppen, hvor Hellerup-klubben møder Nykøbing. Foto: Mogens Flindt

At HIK ligger med i toppen, kommer ikke bag på den tidligere landsholdsspiller, der har været en del af klubben i næsten ti år.

- Jeg er ikke overrasket, fordi jeg følger det ret tæt, ser en del træninger, reserveholdskampe og U19-spillere i førsteholdstruppen. I de fire træninger om ugen bliver der arbejdet benhårdt.

- I den tid, jeg har været i HIK, har jeg ikke set noget lignende.

- Det, vi har lige nu, er exceptionel høj arbejdsmoral. Når jeg ser det, overrasker det mig ikke, at vi har spillet otte kampe uden at tabe.

- Men jeg ved også, at Nykøbing på flere områder er et stærkere hold. De har gode spillere på alle pladser. De er virkelig gode. Det må jeg sige.

Nykøbing-manager Claus Jensen, midtstopper Jacob Egeris og resten af Nykøbing-slænget har været østrækkens bedste mandskab i efteråret. Foto: Lars Poulsen

Skal gøre som FC Midtjylland i CL

Kampen skal gribes an på nogenlunde samme måde for HIK, som FC Midtjylland skal gøre mod Ajax, påpeger Frimann.

- Vi skal ramme vores topniveau. Det er ligesom, når FC Midtjylland spiller mod Ajax i næste uge. Vi skal kontrollere kampen, men også satse på afslutninger og angrebsspil.

- På hjemmebane kan vi spille rigtig hurtigt på kunstgræs. Vi er optimistiske og ser det næsten som en belønning, at vi spiller denne her store topkamp.

Hos nedrykkerne Nykøbing har de et stærkt setup omkring truppen - bl.a. med tidligere landsholdsspiller Jan Michaelsen. Foto: Lars Poulsen

For 20 år siden var Per Frimann sportsdirektør i den nuværende 2. divisionsklub AB. Her var Jan Michaelsen en del af truppen. Han er i dag teknisk chef i Nykøbing.

Frimann vil derfor give den tidligere AB-mand et kald.

- Jeg ringer til ham inden kampen og prøver at pumpe ham for informationer. Han kan jo godt lide at snakke om fodbold.

HIK-profiler, vi skal holde øje med Jonas Hebo (til højre) er stjernen på HIK-midtbanen. Foto: Andreas Merrald - Selvfølgelig Jonas Hebo vores 10'er. Han er et omdrejningspunkt, der lægger sit spil ret højt op. Når han rammer sit topniveau med det kreative, er han en af de allerbedste i 2. division. Frederik Krabbe har tidligere spillet i bl.a. Lyngby og AGF. Foto: Jens Dresling - Så vil jeg også kigge på Frederik Krabbe, der er lidt i sit efterår, men som har været afsindig god i denne her sæson. På udebane er der kun scoret tre mål imod os. Meget handler om, hvordan han har organiseret sit forsvar. Han har været en nøglespiller. Én A-landskamp er angriber Oscar Høybye noteret for, da han var med for vikar-landsholdet i 2018. Foto: Lars Poulsen - Oscar Høybye har gjort det rigtig godt. Han er udfordrende og holder fast i de kreative dele af spillet.

