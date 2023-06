Ikke sket i 18 år: Dansk klub i ekstase

B.93 er efter 18 års fravær igen tilbage i Danmarks næstbedste række. Dagen derpå fortæller cheftræner Kim Engstrøm om den magiske oprykning, og at spillerne naturligvis fik sig en bytur til at fejre det

Da Ekstra Bladet fanger B.93's cheftræner over telefonen, beklager han for den lidt slidte stemme.

Kim Engstrøm havde lørdag brug for at råbe lungerne og stemmen træt, da Østerbro-klubben spillede 1-1 hjemme mod Thisted og dermed rykker op i i 1. division. Det er første gang i 18 år, at B.93 er oppe i Danmarks næstbedste række.

- Det her er kæmpestort for B.93, for os og spillerne, men endnu større for mange af de folk, der har været i B.93 i mange år. Vi er nu blandt de 24 bedst rangerede hold i Danmark. Vi er en københavnerklub, der har et kæmpe tilhørsforhold. Det betyder rigtig, rigtig meget for mange folk.

Spillerne tog i byen

Oprykningen skulle naturligvis fejres med manér.

- Vi fejrede det først på stadion, hvor der frem til klokken 19 var åbent hus for alle fans. De fejrede det med spillerne, og så var spillere, staben og kærester samt koner og bestyrelse samlet på stadion for at spise. Ved 23-tiden tog spillerne videre i byen, og staben trak et sted hen for sig selv og pustede ud.

- Det er ikke rigtig gået op for alle endnu med den vilde sæson. Jeg har overnattet på hotel med min kone, da jeg oprindeligt er fra Odense.

Hovedet har det okay trods fejringen.

- Ja, det er meget fint. Jeg tror, at det er værre for mange andre. Hovedet kørte rundt med alle mulige følelser. Jo, jo, der blev festet, men jeg har det fint.

Var ude undervejs

Selve kampen lørdag var ikke velspillet, men det kan Engstrøm og spillerne naturligvis være fuldstændig ligeglade med.

- Der var lidt for meget på spil og nerver på til, at det blev en god fodboldkamp. Det var en forløsning, da der blev fløjtet af. De sidste ti minutter var nervepirrende, og vi var undervejs også ude af oprykningen.

B.93 kæmpede med Esbjerg om den sidste oprykningsplads, og undervejs så det ikke godt ud for Engstrøms hold.

- På stadion kan vi høre på alle vores fans, at Kolding får udlignet mod Esbjerg, og vores holdleder følger også med på en telefon.

- Med fem minutter igen kommer Nikolaj Thomsen ud til mig og spørger, hvad der står i den anden. Da den står 1-1, siger han, at så skal vi bare holde på bolden, men det havde vi skullet i de sidste 40 minutter.

Den tidligere AaB- og FCK-spiller Nicolaj Thomsen har tøjbutikken 'Another Aspect' ved siden af fodbolden. I denne sæson blev han B.93's topscorer med ti træffere. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Fantastisk kulisse

Nu venter blandt andre Superliga-nedrykkerne AaB i den kommende sæson, mens alle B.93's kampe vil blive vist på Viaplay.

- Det fedeste er egentlig, at alle dem, der holder med B.93, kommer op på den hylde, som vi synes, at vi hører hjemme på. De har fået skabt en fantastisk kulisse og med et tilskuersnit på næsten 2000 i slutspillet.

Og her begynder Engstrøms stemme igen at knække lidt og slå over i hoste efter den hårde oprykningskamp lørdag. Det kan han næppe bebrejdes for. Vi 'lader ham slippe' for nu.

Både cheftræneren og truppen har 14 dages velfortjent ferie, inden forberedelserne til 1. division begynder.