Ingen mål da Næstved og AB Gladsaxe delte i porten

Både AB Gladsaxe og Næstved gik ind til opgøret med sejre over henholdsvis Slagelse B&I og Hillerød Fodbold i seneste runde. Denne søndag måtte de to hold dog nøjes med et enkelt point efter et målløst opgør.Dagens remis markerer en blandet start på sæsonen for AB Gladsaxe, som også har et nederlag og en sejr fra de to første rundet. Det betyder, at de nu har fire point efter tre kampe. I næste runde venter en udekamp mod KFUM Roskilde på lørdag. De skal på fredag forsøge at få fuldt udbytte, når HIK venter på hjemmebane.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk