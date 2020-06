Ingen tror han vil gøre det: Vanvittigt drømmehug

Aarhus Fremads Simon Bækgaard scorede et mål, som han nok næppe glemmer

De færreste havde nok regnet med, at han ville skyde derfra.

Ikke desto mindre var det, hvad Aarhus Fremads Simon Bækgaard gjorde.

Nærmest fra midten af Brønshøjs halvdel fik han sendt bolden hele vejen over i det lange hjørne og bragte Aarhus Fremad i front.

Det kan nogle gange betale sig at tage chancen langt udefra. Foto: Ekstra Bladet

I 2. halvleg af onsdagens kamp fik topholdet kørt Brønshøj godt rundt i manegen. Hele fire mål sikrede en 5-0-sejr. Simon Bækgaard scorede endnu en gang, mens Christian Nielsen, Søren Andreasen og Casper Gandrup også kom på tavlen.

Med sejren holder Fremad snor i FC Helsingør i kampen om den ene oprykningsbillet til NordicBet Ligaen. Efter aarhusianernes sejr over netop Helsingør i lørdags er der kun to point mellem de to hold.

Der resterer tre runder af 2. division.

Jagten på den enlige oprykningsplads spidser til. Foto: Claus Bonnerup

Aarhus Fremad møder næste gang Avarta på udebane, mens Helsingør hjemme møder Thisted.

Det er allerede lørdag, hvor der er fuld runde i 2. division med 12 kampe, der begynder både kl. 13, 14 og 15.

