Jammerbugt FC smides ud af 2. division

Fodboldklubben Jammerbugt FC er som følge af et konkursdekret blevet taberdømt 0-3 i sæsonens resterende kampe i 2. division og rykker to rækker ned.

Desuden udtræder Jammerbugt af pokalturneringen, oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

- I dag er konkursdekretet vedrørende Jammerbugt FC ApS blevet offentliggjort i Statstidende, og ifølge DBU's love betyder konkursdekretet, at klubben taberdømmes 0-3 i de resterende kampe i herre-DM, at klubben udtræder af pokalturneringen, og at klubben rykker to rækker ned fra den sportslige placering, de har ved sæsonafslutningen, lyder det.

Ekstra Bladet har onsdag aften forsøgt at få en kommentar fra Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, men det har endnu ikke været muligt.

Skrivebordsnederlagene betyder, at holdet er sikker på at ryge ned i 3. division på baggrund af de sportslige resultater. Herfra går turen altså yderligere to rækker ned, hvilket betyder, at holdet fra næste sæson kan spille i Jyllandsserien.

I mandags afsagde skifteretten i Hjørring et konkursdekret, som ifølge Ekstra Bladet betød, at kurator havde 14 dage til at betale det skyldige beløb.

Det skete, efter at Spillerforeningen ugen forinden havde begæret klubben konkurs. I den forbindelse kom det frem, at flere spillere manglede at få løn for adskillige måneder.

Hos Spillerforreningen er man ikke overrasket over det seneste triste kapitel, der onsdag aften er skrevet i sagen om Jammerbugt FC.

Det fortæller vicedirektør, Allan Reese, til Ekstra Bladet.

- Det er på en eller anden måde en naturlig og kedelig konsekvens af det konkurs-dekret, der blev afsagt i mandags, lyder det.

Som Reese ser det, var der ingen anden vej tilbage, når det omhandlede fortællingen om den kaosprægede jyske klub.

- Den juridiske enhed, der overtog klubben, valgte at fritstille spillere og medarbejdere, fordi de ikke ønskede at drive fodboldklubben og ikke havde værdier at sælge.

- Det er selvfølgelig en ærgerlig situation, men der var ikke grobund for, at man kunne drive den fodboldklub videre på et fornuftigt grundlag, når der var så mange penge, som manglede, fortæller Reese.

Jammerbugts tyske ejer Klaus-Dieter Müller er af den overbevisning, at Spillerforeningen har forsøgt at presse ham ud af klubben.Foto: Foto:Henrik Louis

Men klubbens tyske ejer, Klaus-Dieter Müller, insisterede imidlertid på, at Jammerbugt ikke var ved at gå konkurs.

- Vi kommer ikke til at gå konkurs. Jeg ved ikke, hvorfor det her skal køres sådan op. Jeg tror, Spillerforeningen prøver at presse mig og klubben. Det er bullshit.

- Jeg har fortalt, at jeg agtede at betale det krav, jeg har modtaget fra dem. De penge kommer til at falde til den aftalte tid, så jeg kan ikke forstå den her snak om konkurs, sagde han til Nordjyske.

De dårlige historier har klæbet til Jammerbugt, siden Klaus-Dieter Müller for lidt over et år siden købte klubben. Ind kom en masse nye spillere, lønnen udeblev i perioder, og det sportslige niveau dalede.

Jammerbugt endte med at rykke ned fra 1. division i den forgangne sæson, og nu står den altså fremover på fodbold på et langt lavere niveau.

Ekstra Bladet har fogæves forsøgt at indhente en kommentar fra Jammerbugt-ejer Klaus-Dieter Müller.