Jammerbugt FC tog alle tre point mod VSK Aarhus

Jammerbugt FC vandt i seneste runde over Aarhus Fremad, mens gæsterne fra VSK Aarhus ligeledes kom med en sejr i bagagen over FC Sydvest 05 Tønder - men i dag var det kun Jammerbugt FC, som kunne gå fra banen med tre point efter en smal 1–0-sejr.Efter 19 minutter noterede Jammerbugt FC sig opgørets enlige scoring, da Nikolaj Lyngoe sendte bolden i nettet.Den gode form fortsætte dermed for Jammerbugt FC, og de ligger efter deres fjerde sejr i træk på en øjeblikkelig førsteplads. Næste runde venter først på den anden side af den kommende vinterpause i 2. Division Grp. 1, og her venter SfB-Oure FA på udebane. Nederlaget ændrer ikke VSK Aarhus' øjeblikkelige placering i 2. Division Grp. 1, hvor det fortsat ligger på sjettepladsen. Næste mulighed for at få tre point på kontoen er 1. maj, når de på hjemmebane får besøg af Aarhus Fremad.

