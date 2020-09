Jammerbugt FC tog sejren og alle tre point mod Dalum IF

Allerede efter 13 minutter scorede Jammerbugt FC det første mål, da Bardhec Bytyqi nettede.Kampens andet mål blev også scoret af Jammerbugt FC til stillingen 2–0, da Bardhec Bytyqi kom på måltavlen.Det tog ikke lang tid for Jacob Mikkelsen at bringe Dalum IF tilbage i kampen med en scoring til 1–2.Det tog heller ikke lang tid, før Sead Gavranovic bragte Jammerbugt FC foran med to mål og ændrede stillingen til 3–1.Lasse Lund Storvang cementerede sejren med kampens sidste mål til slutresultatet 4–1 efter 64 minutter.Jammerbugt FC måtte spille en mand i undertal resten af kampen. Der blev ikke scoret flere mål eller delt flere røde kort ud resten af kampen, og derfor endte kampen 4–1.Jammerbugt FC fortsætter med sejren deres gode stime og ligger i øjeblikket på en førsteplads i 2. Division Grp. 1. Nederlaget betyder ikke noget for Dalum IF's placering i tabellen, hvor de fortsat ligger på syvendepladsen.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk