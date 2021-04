Jammerbugt FC vandt målrig affære over Dalum IF

Allerede efter 13 minutter scorede Jammerbugt FC det første mål, da Emil Adrendrup Nielsen nettede.Jammerbugt FC formåede ikke at opretholde føringen særlig længe. Efter 19 minutter udlignede Dalum IF til 1–1, da Kasper Soeby Mikkelsen viste målinstinkt og sendte kampens andet mål i nettet.Det tog ikke lang tid for Christian Rye at score målet, der bragte Jammerbugt FC tilbage i front.Dalum IF formåede at udligne til 2–2, da Fiton Durguti lugtede blod og sendte bolden i mål for sit hold.Jammerbugt FC var hurtige til at bringe sig tilbage i front, og manden bag scoringen til 3–2 var Glenn Rask.Det tog ikke lang tid, før Dalum IF bragte sig tilbage i kampen med en udligning til 3–3, da Kasper Soeby Mikkelsen nettede igen.Jammerbugt FC snuppede med opgørets sidste mål sejren i det 78. minut, og det var endnu engang Christian Rye, der stod for målet til 4–3.Jammerbugt FC overhaler med sejren B 93 i tabellen og ligger på førstepladsen. De møder i næste runde Aarhus Fremad, som på lørdag kommer på besøg i. Dalum IF ligger efter nederlaget fortsat på niendepladsen. I næste runde venter en udekamp mod Middelfart.

