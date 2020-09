Jammerbugt FC vinder over B 93 efter flot comeback

Efter 27 minutter noterede B 93 sig det første mål, da Jeppe Erenbjerg passerede Jammerbugt FC's målmand.B 93 kom efter 55 minutter en spiller i undertal, da Simon Waever fik sit andet gule kort. Med en mand i undertal kom B 93 under pres, og de måtte da også indkassere opgørets næste mål.B 93 formåede ikke at holde føringen. Jammerbugt FC udlignede til 1–1, da Bardhec Bytyqi sendte bolden i nettet.Bardhec Bytyqi scorede det afgørende mål i det 85. minut til resultatet 2–1 til Jammerbugt FC.Jammerbugt FC har med tre sejre i tre kampe fået en drømmestart på den nye sæson af 2. Division Grp. 1. Med nederlaget kom B 93 til gengæld ned på jorden efter at have vundet sæsonens to første kampe, og de står derfor fortsat noteret for seks point.

