Dramaet fortsætter: Kærer til landsretten

Jammerbugt FC blev for 14 dage siden erklæret konkurs i Retten i Hjørring.

Men det har ikke fået klubbens ejer Klaus Dieter-Müller til at opgive håbet om at fortsætte i klubben.

Spillerforeningen oplyser til Nordjyske, at Dieter-Müller har kæret byrettens afgørelse til landsretten.

- Nu er det op til landsretten at tage stilling til det. Det stiller ikke os anderledes end, at der er mange millioner i gæld til Jammerbugt FC, om det her ApS bliver vækket til live eller ej.

- Det kommer til at koste mange millioner at køre videre, og for hver dag bliver det dyrere. Chancen for, at det kan lade sig gøre, er tæt på nul, siger vicedirektør i Spillerforeningen, Allan Reese til avisen.

Retsmødet i Retten i Hjørring endte med at tage flere timer, selvom den slags normalt er overstået på omkring 15 minutter.

Retten nåede frem til at erklære Jammerbugt konkurs og gav Klaus Dieter-Müller 14 dage til at betale det skyldige beløb.

Jammerbugt FC har tidligere haft overordentligt svært ved at udbetale løn til tiden. Det fik 10. august den konsekvens, at Spillerforeningen indgav en konkursbegæring mod Jammerbugt FC.

