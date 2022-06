Fanget i dansk kaos: Kan ikke komme hjem til fars begravelse

Nigerianske Solomon Ogberahwe mistede sin far i sidste uge, men har ikke penge til at komme hjem. Ejer Klaus-Dieter Müller fortæller til Ekstra Bladet, at alle spillere har fået deres retmæssige løn

I månedsvis har der været problemer med manglende eller for sent udbetalt løn til spillere og stab i den skandaleramte klub Jammerbugt FC.

Nu hvor sæsonen er gået på hæld, sidder syv udenlandske spillere strandet i Pandrup med et ønske om at rejse tilbage til deres hjemland.

Heriblandt nigerianske Solomon Ogberahwe, der mistede sin far i sidste uge, men ikke kan komme hjem til begravelsen, fordi han ikke har penge til en flybillet.

Det skriver Nordjyske.

Solomon Ogberahwe blev i Jammerbugt for at færdiggøre sæsonen i håb om, at ejer Klaus-Dieter Müller ville hjælpe ham med at købe en flybillet.

Men ifølge nigerianeren er den tyske ejer gået i flyverskjul.

- Jeg har forsøgt at kontakte Klaus flere gange, men der er intet svar. Jeg ved, det er samme historie for flere af de andre. De kan heller ikke komme i kontakt med ham, siger Solomon Ogberahwe til Nordjyske.

Da Ekstra Bladet taler med Klaus-Dieter Müller, kalder han Solomon Ogberahwes udtalelser for en stor løgn.

- Jeg har talt med ham fem gange. Og jeg har forklaret ham, at jeg ikke kan betale hans flybillet. Han har sendt penge til sin familie, og så spørger han mig, om jeg vil betale for hans fly, lyder det fra Jammerbugt-ejeren.

Klaus-Dieter Müller fortæller desuden, at alle spillerne - inklusiv Solomon Ogberahwe - har fået udbetalt løn 31. maj. Det stemmer overens med Ekstra Bladets oplysninger.

Som Ekstra Bladet tidligere kunne berette, har mindst ti spillere ikke været oprettet i klubbens lønsystem og dermed heller ikke betalt SKAT i flere måneder.

Det er der nu kommet styr på, og det betyder, at mange af spillernes lønudbetaling denne gang er forsvindende lille, når den ubetalte skatteregning er trukket fra.

- Alle spillere har fået løn. Nogle af spillerne bryder sig ikke om resultatet, men sådan er loven, siger Klaus Dieter-Müller.