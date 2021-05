Festede til klokken 7.30

Tv-fodbold uden VAR? 2. divisionskampene kan ses live i Ekstra Bladet+

Han er allerede ude på banerne igen for at se sønnike spille.

Men det er en noget træt Jammerbugt-træner med 'pisseondt i hovedet', som Ekstra Bladet fanger over telefonen.

Fredag aften endte Jammerbugts kamp mod Brabrand i 2. division i en nulløsning, hvilket gør, at klubben rykker op i Nordic Bet Ligaen.

B93 er nærmeste forfølger, men har syv point op inden deres næstsidste kamp lørdag.

- Det bliver fightet hjem på en god defensiv organisation. Da han fløjter af, jamen, der faldt en sten fra hjertet, siger cheftræner Bo Zinck.

Jammerbugt FC skal i den kommende sæson spille i Danmarks næstbedste række.

- Jeg blev rørt og begyndte at græde. Det er sgu underligt, når folk i dag siger, at vi skal spille i Nordic Bet Ligaen. Vi er et lille lokalsamfund.

- Min gode ven Jens Berthel Askou (AC Horsens-træner, red.) skrev i går. Vi skal sådan nogle steder hen. Det er fuldstændig uvirkeligt.

Festede til den lyse morgen

Oprykningen blev fejret på bedste vis.

- Der var gratis fadøl og pølser på stadion, så folk blev i lang tid, og så fejrede vi det i klubhuset. Jeg tror, jeg var hjemme kl. 3, men nogle var hjemme kl. 7.30 eller 8.

- Der blev givet gas. Der lugtede af Red Bull og pineapple oppe ved klubhuset.

- Vores lokale idrætscenter var flinke til at stille overnatningsværelser til rådighed for spillerne.

Cheftræneren fik sig en flyvetur af spillerne.

Bo Zincks telefon har efter triumfen været rødglødende.

- Jeg har fået 150 beskeder fra dejlige mennesker fra fodbold-Danmark. Jeg har desværre ikke fået svaret alle endnu.

Traditionen tro blev det også til en lufttur til den succesrige træner.

- Er du sindssyg, mand! Den var høj. Det føltes som om, at de havde styrketrænet ekstra. Jeg var højt oppe. Der var i hvert fald 100 kilo at smide op, siger Bo Zinck.

