Flere Jammerbugt-spillere mangler løn for april

Historien gentager sig i en kaosramt 1. divisionsklub i Nordjylland.

Spillerforeningen oplyser til Ekstra Bladet, at nogle spillere i Jammerbugt FC mangler løn for april.

- Det er ikke alle, der har fået løn, og vi tvivler fortsat meget på, om der er indbetalt korrekt skat. Vi ved, at minimum én spiller ikke har indbetalt skat, men vi frygter, at det drejer sig om flere, siger vicedirektør Allan Reese.

- Derudover er der mange spillere, der ikke har fået afregnet korrekt pensionsbidrag de seneste par måneder.

Efter et møde med den lille nordjyske klub i mandags fortalte Spillerforeningen ellers, at det var begyndt at gå den rigtige vej i Pandrup, om end det ikke var alle spillere, der havde fået en lønseddel for april måned.

Af den årsag sendte foreningen et påkrav til klubben og den tyske ejer, Klaus-Dieter Müller, med en appel om, at det skulle bringes i orden, og hvis ikke det var kommet i stand inden torsdag, kunne de omtalte spillere i princippet opsige kontrakten med Jammerbugt FC.

Og det er selvsagt stadig tilfældet.

- Påkravet gjaldt fra i torsdags og gælder stadig, indtil der bliver betalt. Derfor kan de pågældende spillere opsige deres aftale, siger Allan Reese.

Klaus-Dieter Müller. Foto: Foto: Henrik Louis - Det Nordjyske Mediehus

- Hvor går grænsen? Og hvordan forholder I jer som spillernes repræsentant?

- Jeg synes efterhånden, det er stærkt kritisabelt, at en klub som Jammerbugt FC tilsyneladende ikke lever op til de aftaler, de indgår, og han (Klaus-Dieter Müller, red.) ikke betaler det, han skal.

- Det går udover den sportslige retfærdighed, og jeg kan godt forstå, hvis andre klubber undrer sig.

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Klaus-Dieter Müller.

Han oplyser, at alle spillere er blevet betalt, og han er således ikke enig i Spillerforeningens udlægning. Han bekræfter dog, at der er udestående sager angående pension.

'Vi havde et møde i mandags, og vores skatterådgiver er i gang med at undersøge, om nogen ikke er blevet betalt angående pension', skriver tyskeren i en sms.

Ikke første gang

Forløbet minder om noget, klubben er stødt på før.

For bare en måned tilbage.

I starten af april boykottede spillerne en træning, fordi de ikke var blevet betalt for marts, og dengang måtte Spillerforeningen også sende et påkrav.

Siden blev de betalt, men på noget utraditionel vis, da Klaus-Dieter Müller kørte rundt med kontanter og på den måde afleverede lønkronerne.

Afviser fusk

I sidste uge berettede TV3 Sport i fodboldmagasinet 'Onside', at den nigerianske spiller Yusuf Nayara aldrig fik løn, da han var i Jammerbugt FC, fordi Klaus-Dieter Müller hævdede, at han var på en såkaldt 'prøvekontrakt',

Den udlægning er Klaus-Dieter Müller ikke enig i.

Søndag fortalte han i et nyt interview med TV3 Sport, at han har beviser for, at de ikke har snydt og dermed ophævede kontrakten på lovlig vis.

