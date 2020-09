Jubler ... Men så scorer de andre

En noget bizar situation udspillede sig i weekendens 2. divisionsopgør mellem KFUM Roskilde og AB. Se det her

Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde af 2. division. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Oprykkerne til 2. division KFUM Roskilde havde netop udlignet mod AB.

Eller det troede de i hvert fald.

Et pust i fløjten og en bevægelse med armen fra dommeren op mod midten kan betyde mål, men også frispark.

I dette tilfælde var målet annulleret, og AB fik frispark. Gæsterne satte derfor i rask tempo i en omstilling.

KFUM-spillerne fik nu pludselig travlt med at droppe jublen og komme hjem for at forsvare.

Men skaden var sket. Hjemmeholdet kom ikke på plads, og AB's Emmanuel Bio kunne score til 2-0.

SE DET BIZARRE MÅL I KLIPPET ØVERST

I dette øjeblik går det op for KFUM-spillerne, at deres mål er annulleret. Foto: Screenshot/EB

Efter 2-0-målet faldt KFUM Roskilde sammen og tabte 4-0.

AB ligger med sejren 4'er, mens KFUM ligger 9'er blandt øst-gruppens 14 hold.

Nedrykkerne Nykøbing FC topper rækken efter fire runder.

Se alle fire mål fra AB's sejr over KFUM Roskilde her:

Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde af 2. division. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Han er Danmarks sjoveste fodboldspiller

Fra FCK-talent i Tottenhams søgelys til 2. division i Brønshøj