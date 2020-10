Kæmpe koks

I 2. divisionskampen mellem Næstved og Avarta scorede hjemmeholdet til 3-0 efter et stort målmandskoks. Se situationen her

De havde næppe fået point alligevel.

Avarta var nemlig allerede bagud 2-0, men det sidste indkasserede mål i tillægstiden til 3-0 må alligevel nage målmand Oliver Funch ekstra meget.

Han misser en tæmning ved en tilbagelægning, og så kan Næstveds Christoffer Thrane nemt trille bolden i det tomme mål til slutresultatet 3-0.

Se episoden i klippet øverst.

Bolden glider under målmand Oliver Funchs venstre fod.

Næstveds Ahmed Hassan stod for kampens to første mål. Med sejren ligger Næstved nummer to i 2. divisions østrække.

Avarta har fået en forfærdelig sæsonstart og ligger næstsidst med et point efter syv kampe.

Den kommende weekend får Avarta en ny chance for at hente sæsonens første sejr, når HIK venter hjemme. Den kamp kan du se live søndag kl. 13 i Ekstra Bladet+.

