Kæmpe skandale: Dansk kamp afblæst efter uroligheder

Esbjerg fB havde lørdag brug for et mindre mirakel, hvis den vestjyske klub skulle have forhåbninger om oprykning til NordicBet Ligaen.

Klubben havde nemlig brug for en sejr over Kolding IF, mens B.93 på samme tid skulle tabe mod Thisted. Det skete ikke, for B 93 fik uafgjort hjemme mod Thisted.

Det fandt Esbjerg-fansene i Kolding ud af, og derfor gik de amok og kastede en masse romerlys på banen, inden kampen blev afblæst før tid.

Det bekræfter Morten Jessen, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, over for Ekstra Bladet.

- Kampen er blevet afblæst, og der har været kampklædt politi på banen, siger han.

- Der er tale om to hold, hvor der er store spændinger imellem dem. Det kører på de høje nagler lige nu, siger Morten Jessen, der ikke kan uddybe situationen yderligere for nuværende.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Esbjerg.

Artiklen fortsætter under billederne..

Kampklædte betjente måtte ind på banen. Foto: Søren Gylling/Ritzau Scanpix

Flere af tilskuerne var maskerede. Foto: Søren Gylling/Ritzau Scanpix

JydskeVestkysten skriver, at opgøret efterfølgende er blevet helt aflyst. Dermed er det ikke sikkert, at Esbjergs føring kommer til at holde og ende med sejr. Samme information fremgår af Koldings Twitter-konto.

Artiklen fortsætter under tweetet...

Kolding var inden opgøret sikre på oprykning og følges dermed med B 93 op i landets næstbedste række.