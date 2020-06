Kan ikke vente! - De er som væddeløbsheste i boksen

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

De nåede kun en enkelt runde i 2. division på denne side af vinterpausen, inden alt blev udsat på ubestemt tid. Seneste kamp for Thisteds vedkommende var derfor 8. marts.

Spillerne og cheftræner Bo Thomsen har været hjemsendt, men når 2. division bliver fløjtet i gang lørdag, skal de nok være klar.

- De er som væddeløbsheste i boksen, der står og venter på, at startskuddet lyder. De er klar i det sekund, de får besked på det, siger bestyrelsesformand i Thisted, Henrik Tinggaard, til Ekstra Bladet.

Han ved dog ikke, hvilken form spillerne kommer i, da der ikke må være kontakt mellem bestyrelsen og de hjemsendte.

- Vi har tillid til, at spillerne har vedligeholdt deres fysiske form. De ved vi ikke, men det går vi ud fra, at de har. Selvfølgelig kommer det til at se lidt rustent ud, men det gør det jo formentlig også for de andre hold. Det er ligesom, hvis det var første træningskamp efter en vinterpause.

Asger Bust og Thisted-spillerne er endnu hjemsendt, men bestyrelsesformand Henrik Tinggaard siger, at de er som væddeløbsheste, der venter på startskuddet. Foto: Claus Bonnerup

Henrik Tinggaard vil ikke kalde spillerne tilbage på træningsbanen, før de er sikre på, at 2. division bliver genoptaget.

- Jeg må være ærlig og sige, at økonomi er en væsentlig faktor for os alle sammen, og hvis ikke der er brug for, at de kommer i gang, så vil vi selvfølgelig hellere modtage hjælpepakken, end vi vil have dem til at træne for sjovs skyld, hvis man kan kalde det det, så det er ud fra den betragtning, at vi er nødt til at afvente, at der kommer et 'go'.

Thisted bliver en del af oprykningsspillet, men har langt op til Helsingør, der lige nu ligger til at tage den eneste billet til NordicBet Ligaen.

- Vi kan ikke rykke op. Det er umuligt. Der er 18 point op og seks kampe tilbage. Vi kan heller ikke rykke ned, så fra vores synspunkt er det allerede forberedelse til næste sæson. Det er vi ok tilpas med.

- Det bliver testkampe på højt niveau. Vi glæder os til at komme i gang, men den amputerede turnering gør, at det ikke får den store konsekvens for, hvordan vi klarer os, siger Henrik Tinggaard.

