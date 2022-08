Kaos: Nye detaljer om konkursbegæring

Spillerforeningen har indgivet en konkursbegæring mod 2. divisionsklubben Jammerbugt FC.

Klubbens ejer, Klaus-Dieter Müller, har længe været under heftig kritik for blandt andet ikke at betale spillernes løn til tiden.

Akkumuleringen af kontroversielle sager og brud på aftaler har altså nu fået Spillerforeningen til at reagere juridisk, og især én sag var afgørende for dén beslutning.

- I slutningen af foråret lavede vi et forlig med Klaus (Dieter Müller, red.), der omhandler to spillere, fortæller vicedirektør og spillerrådgiver i Spillerforeningen, Allan Reese, til Ekstra Bladet.

- Der indvilliger han i at betale løn til de to pågældende spillere senest den 31. juli. Det forlig magtede Klaus ikke at overholde.

Allan Reese oplyser desuden, at der er tale om de to spillere Isiyaku Yussuf Nayara og Yan Bouché.

Annonce:

Det nævnte forlig har været den formelle årsag til konkursbegæringen, men Spillerforeningen peger i samme omgang på flere andre fejl og mangler.

- Der er ikke blevet betalt pensionsmidler for juli måned til de fem kontraktspillere, der stadig er i klubben. Spillerne har ikke fået en lønseddel for juli, så vi har en stærk fornemmelse af, at der heller ikke er betalt skat i den periode, siger Allan Reese.

- Det er lidt det samme mønster, vi har set tidligere, og nu er de samlede beløb bare blevet for store.

Det samlede beløb tæller også manglende betaling af forsikringer for spillere på kontrakt i foråret - et beløb, der alene løber op i omtrent 100.000 kroner.

Efter konkursbegæringen gav klubejer Klaus-Dieter Müller udtryk for sine frustrationer i Nordjyske. Her beskyldte han blandt andet Spillerforeningen for at forsøge at vende spillerne imod ham.

Men den beskyldning giver Allan Reese ikke meget for.

Annonce:

- Overholder man aftaler og kontrakter, får man ingen problemer med hverken spillere eller Spillerforeningen. Men overholder man ikke sine aftaler, vil der på et tidspunkt være en konsekvens. Og det er dét, Klaus oplever nu, siger Allan Reese.

Nu er det op til Skifteretten at vurdere sagen.

Allan Reese oplyser, at parterne er blevet indkaldt til retsmøde i Hjørring på mandag 22. august klokken 11.00.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?