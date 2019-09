Hvem burde være mest skuffede? Favoritterne fra HIK eller Slagelse, der en lille time spillede en mand i overtal? Skuffede eller ej, så måtte begge hold nøjes med ét point hver, da kampen mellem de to hold endte 0-0 trods enkelte store chancer.

Du kan se sammendrag fra kampen her, og du kan også købe adgang til at se alle kampe i 2. division ved at klikke på linket her.