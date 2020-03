Knusende sejr trods rødt chok

Selvom de var en time i undertal, formåede favoritterne fra FC Helsingør at vinde over Brønshøj

Fredag startede 2. divisionen op efter vinterhi.

På hjemmebane tog topholdet FC Helsingør imod rækkens nummer tre, da hvepsene fra Brønshøj gæstede Kronborgs by.

Det blev et intenst opgør med mange gule kort og et enkelt rødt til det tidligere Brøndby-talent Daniel Noruozi, der fik marchordre efter en halv time.

Han blev udsat for en hård tackling, mistede hovedet et kort øjeblik og strakte stængerne ud efter modspilleren i noget, der utvivlsomt var en hævnakt. Det vurderede dommeren også, og han gav to Brønshøj-spillere gult kort, mens Norouzi fik det, der er en tand mørkere.

På det tidspunkt havde Brønshøj lige udlignet efter et forsvarskoks.

Holdene gik til pause 1-1, men i anden halvleg fik FC Helsingør - trods en mand nede - klasket læderet i nettet hele tre gange.

Helsingør fortsætter takterne fra efteråret og styrer mod oprykning med 44 point på nuværende tidspunkt og en imponerende målscore på +41.

