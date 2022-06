Lussing kostede ham AaB-job: - Tager en pause fra fodbold

- Hvad skal jeg sige... Nu tager jeg en pause fra fodbold og finder forhåbentlig ro med min familie.

Ordene falder hakkende fra Bo Zinck, der i sidste uge blev fyret med øjeblikkelig virkning i Thisted FC 'grundet uoverensstemmelser, der ikke er forenelige med klubbens værdier', som det fremgår af en pressemeddelelse fra 2. divisionsklubben.

Den nu tidligere cheftræner er tydeligt berørt, da Ekstra Bladet fanger ham på en telefon.

Selvom han ikke vil kommentere direkte de ting, Nordjyske og B.T. har lagt frem henholdsvis onsdag og torsdag, stemmer detaljerne overens med Ekstra Bladets oplysninger.

I en afslutningsfest skulle Thisted FC fejre sin tredjeplads i 2. division sammen med kvindeholdet, inden stab og spillere drog på sommerferie, og Bo Zinck var tilmed så godt som klar til at rykke til Aalborg for at stå i spidsen for AaB's U19-hold, hvilket Nordjyske og Ekstra Bladet også kunne fortælle tidligere på ugen.

Men det er nu slået itu ovenpå fyringen i Thisted. Tilbage står Bo Zinck med en ødelagt trænerdrøm, om end han stadig arbejder på et lokalt stålværk i Nordjylland.

Sagde op - men fortrød

- Jeg er mest ked af overskrifterne, må jeg sige. Min chef har lige ringet og spurgt mig, hvordan jeg har det. Nu ser jeg bare frem til at komme videre, siger han.

- Hvad er det helt konkret, du er ked af?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Ifølge B.T. skyldes fyringen en batalje mellem Bo Zinck og hans egen assistenttræner, Peter 'Snak' Christensen, under den føromtalte afslutningsfest. Det udviklede sig aldrig til et slagsmål, men håndgemæng, og Zinck skulle have angiveligt have givet en lussing og overfuset assistenten verbalt.

Oplysninger, der stemmer overens med Ekstra Bladets.

Samme aften valgte Bo Zinck at sige op i Thisted, hvorefter han fortrød, men klubbens beslutning om at stoppe samarbejdet stod altså ved magt.

Oprindeligt havde Bo Zinck stadig et år tilbage af sin aftale med Thisted FC. Han har tidligere været træner for den skandaleombruste klub Jammerbugt FC, der igennem længere tid har haft store løn- og skatteproblemer under den tyske ejer Klaus-Dieter Müllers ledelse.

