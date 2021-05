Målfest ender i Dalum IF-sejr over Holbæk B&I

Kampens første mål blev scoret af Mathias Schilling efter 24 minutter. Dermed kunne Dalum IF tage føringen.De stod også for kampens andet mål. Efter 37 minutter blev stillingen 2–0 til Dalum IF, da Julius Fechtenburg kom på måltavlen.Der gik kun tre minutter efter seneste mål før Kasper Soeby Mikkelsen bragte Dalum IF foran med 3–0.Gustav Gjoeg formåede at reducere til 1–3 efter 66 minutters spil.Det tog ikke lang tid for Dalum IF at bringe sig yderligere foran, da Mads Raben sendte bolden i nettet til 4–1.Holbæk B&I nåde aldrig helt tilbage i kampen, men fik dog reduceret til 2–4 efter 90 minutter, som også blev kampens endelige resultat.Dalum IF fortsætter dermed den gode stime og ligger efter deres tredje sejr i træk på en øjeblikkelig syvendeplads. Holbæk B&I ligger fortsat på 12. pladsen i 2. Division Grp. 1.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk