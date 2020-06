Målfest ender i Vanløse-sejr over Middelfart

Vanløse kom godt fra start med kampens første scoring efter to minutter, da Asger Hoejmark-Jensen nettede.Det tidlige mål gav dog Middelfart mulighed for, at kæmpe sig tilbage i kampen. Efter 42 minutter udlignede de nemlig til 1–1, da Peter Kristensen viste målnæse og sendte kampens andet mål i nettet.Der skulle ikke gå mere end 0 minutter efter Middelfarts udligning før, Jack Castelijns kunne bringe Vanløse i front igen.Asger Hoejmark-Jensen udbyggede deres føring efter 65 minutter til 3–1.Det tog ikke mange minutter før, Daniel B. V. Nielsen bragte Vanløse yderligere foran med sin 4–1-scoring.Middelfart nåde aldrig helt tilbage i kampen, men fik dog reduceret til 2–4 efter 75 minutter, som også blev kampens endelige resultat.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk