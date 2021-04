Mens Brabrand gik ind til opgøret med en sejr over VSK Aarhus i seneste runde, havde Jammerbugt FC et nederlag til Frem med i bagagen. Denne torsdag kunne de dog gå fra banen med et enkelt point efter et målløst opgør.Brabrand overhaler med pointdelingen VSK Aarhus og ligger på syvendepladsen i 2. Division Grp. 1. Pointdelingen betyder, at Jammerbugt FC overhaler B 93 og ligger på førstepladsen i 2. Division Grp. 1.

