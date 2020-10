Målrig 2. Division Grp. 2 kamp endte uden vinder

Det første mål indtraf efter 36 minutter til Skovshoved. Det var Niclas Marloth, som stod for målet.De satte sig hurtigt derefter på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Sebastian Elvang fik bolden i nettet.Næstved formåede at reducere,Efter 70 minutter udlignede Næstved til 2–2,Det tog ikke lang tid for Næstved at bringe sig foran,Med få minutter tilbage sikrede Skovshoved sig det ene point og gjorde stillingen til slutresultatet 3–3,Det ene point til Skovshoved gør, at de nu er at finde på niendepladsen i 2. Division Grp. 2. Næstved ligger med det ene point fortsat på en andenplads i 2. Division Grp. 2.

