Målrig uafgjort mellem Avarta og AB Tårnby

Det første mål indtraf efter 17 minutter til AB Tårnby. Det var Isaac Kannah, som stod for målet.Avarta formåede at udligne i det 54. minut, sådan at stillingen lød 1–1, da Niklas Toft Kristiansen viste målinstinkt og sendte kampens andet mål i nettet.Avarta skulle ikke bruge mange minutter på at bringe sig foran, da Emil Thomsen sendte bolden ind bag målmanden på et straffespark og scorede til 2–1.Efter 64 minutter bragte AB Tårnby balance i kampen til det endelige resultat 2–2, da Benjamin Warlo fik bolden i nettet.Avarta overhaler med det ene point Brønshøj og KFUM Roskilde og ligger på tiendepladsen i 2. Division Grp. 2. AB Tårnby ligger efter det uafgjorte resultat stadig på 14. pladsen i tabellen.

