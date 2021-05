Målrig uafgjort mellem FA 2000 og Avarta

Efter blot ti minutter noterede FA 2000 sig kampens første scoring, da Lucas Lodberg scorede.På trods af deres tidlige scoring, formåede Avarta dog at reducere til 1–1 efter 52 minutter, da Emil Thomsen nettede på straffespark.Det tog ikke mange minutter før, Frederik Antonsen nettede til 2–1 og dermed bragte sine holdkammerater foran igen.Sent i kampen fik Hocine Derrar sit andet gule kort, hvilket resulterede i et rødt. Det betød, at FA 2000 måtte undvære Hocine Derrar resten af kampen.Sent i kampen udlignede Avarta til det endelige resultat 2–2,Avarta ligger efter det uafgjorte resultat fortsat på 12. pladsen i 2. Division Grp. 2. FA 2000 ligger efter det uafgjorte resultat på sjettepladsen.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk