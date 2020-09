Målrig uafgjort mellem Holbæk B&I og Dalum IF

Kampens første scoring blev leveret efter 33 minutter af Holbæk B&I, da Mikkel Jensen sendte gæsterne i front.De satte sig hurtigt derefter på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Malte Sjoerslev viste målnæse og sendte kampens andet mål i nettet.Det tog ikke lang tid for Frederik Humlegaard at bringe Dalum IF tilbage i kampen med en scoring til 1–2.Sent i kampen udlignede Dalum IF til slutresultatet 2–2, da Frederik Hansen sendte bolden ind bag hans egen målmand.Med dagens remis er Dalum IF fortsat ubesejret i denne sæson, hvor det efter en sejr og to uafgjort er blevet til fem point i de første tre runder. Holbæk B&I fortsatte omvendt deres forfærdelige sæsonstart, som nu har budt på to nederlag og en uafgjort nederlag i sæsonens første tre kampe.

