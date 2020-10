Målrigt opgør ender med FC Roskilde-sejr over AB Tårnby

Efter 18 minutter scorede Mileta Rajovic til 1–0 til FC Roskilde.Kampens andet mål stod FC Roskilde også for - ni minutter efter den første scoring stod der 2–0, da Mileta Rajovic sendte bolden i nettet på et straffespark.Der skulle gå 55 minutter af kampen mellem de to hold, før Hassan Bashir sendte endnu en kasse afsted til stillingen 1–2.FC Roskilde skulle kun bruge fire minutter på at udvide føringen til 3–1, og manden bag scoringen var Isaac Kannah.FC Roskilde bragte sig yderligere foran, da Mileta Rajovic sendte bolden i nettet for tredje gang og dermed fuldendte sit hattrick. Dermed hed stillingen nu 4–1.AB Tårnby nåde aldrig helt tilbage i kampen, men fik dog reduceret til 2–4 efter 80 minutter, som også blev kampens endelige resultat.FC Roskilde overhaler med sejren Brønshøj og Skovshoved i tabellen. De ligger på niendepladsen. Efter det sjette nederlag i sæsonen ligger AB Tårnby på 14. pladsen i 2. Division Grp. 2.

